Ihre Tory-Partei steckt in einem Tief: Premier Rishi Sunak (rechts) und sein Vorvorgänger Boris Johnson in einer Aufnahme von 2020.

Sajid Javid war am Freitag Nummer zwölf: der zwölfte Abgeordnete der britischen Konservativen, der in den vergangenen Tagen bekannt gab, dass er bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten wird. Javid gehört zu den profiliertesten Tories, er war schon Finanzminister, Innenminister und zuletzt Gesundheitsminister, und in Westminster wird nun gerätselt, was seine Ankündigung zu bedeuten hat.

Ist sie, wie seine Partei sagt, «nur» die Folge einer angeblich notwendigen Deadline, die von der Partei gesetzt wurde? Oder ist Javids Rückzug doch ein weiteres Indiz dafür, dass selbst manche Tories nicht mehr an die eigene Zukunft in der Regierung glauben?

Bis Montag, so hatte die Partei der Konservativen verfügt, müssen ihre Abgeordneten erklären, ob sie bei den Wahlen Ende 2024 wieder antreten wollen. Der Zeitpunkt ist schlecht gewählt, liegt er doch nur Tage nach der ersten Nachwahl unter Premierminister Rishi Sunak: In Chester im Nordwesten Englands wurde am Donnerstag ein Nachfolger des dort zurückgetretenen Labour-Abgeordneten gesucht. Das Ergebnis fiel geradezu desaströs aus: Die Tories kamen auf historisch schlechte 22 Prozent. Labour dagegen gewann mit historisch guten 61 Prozent.

Die Perspektive eines wahlkämpfenden Boris Johnson dürfte für Rishi Sunak eher eine Bedrohung als eine Hilfe sein.

Die nächsten Parlamentswahlen sind zwar erst Ende 2024, aber die britischen Parteien sind ab jetzt im Wahlkampfmodus. Ob Rishi Sunak ein guter Wahlkämpfer ist, das ist noch nicht entschieden. Aber der Auftakt hätte kaum schlechter verlaufen können.

Zumal zu all den zurücktretenden Abgeordneten und dem schlechten Nachwahlergebnis noch etwas hinzukommt: Boris Johnson, der erfolgreichste Wahlkämpfer der jüngeren Tory-Geschichte, liess verlauten, dass er aller Voraussicht nach in der Politik bleiben und 2024 wieder antreten werde. Dass die Perspektive eines wahlkämpfenden Boris Johnson für Rishi Sunak eher eine Bedrohung als eine Hilfe sein dürfte, darüber wiederum herrscht in Westminster weitgehend Einigkeit.

