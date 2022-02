Gebäudeschaden in Winterthur – Experten untersuchen die Fassade auf bauliche Mängel

Abo Junge Salafisten in Winterthur «Plötzlich knieten sie nieder und beteten auf dem Parkplatz»

Einer Gruppe junger radikalisierter Muslime traf sich offenbar in einem Übungsraum im House of Sounds in Töss. Darunter auch die beiden Männer, die nach dem Attentat in Wien in Winterthur verhaftet worden sind.