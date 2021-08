Schwerverletzter in Dietikon – Explosion in Wohnung – Mieter schwer verletzt In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dietikon ist es am Mittwoch zu einer Gas-Explosion gekommen. Der 41-jährige Mieter wurde ins Spital gebracht.

Die Polizei untersucht den Vorfall in Dietikon und geht derzeit von einem Unfall mit einer Gas-Flasche aus. Foto: BRK News

Zur Mittagszeit kam es in Dietikon zu einem lauten Knall, den die Polizei auf den Plan gerufen hat. Es stellte sich heraus, dass sich in einer Wohnung eine Explosion ereignet hat. Der 41-jährige Mieter wurde mit grossflächigen Verbrennungen ins Universitätsspital gebracht – wie auch eine 71-jährige Frau, die unter der betroffenen Wohnung auf dem Trottoir unterwegs gewesen war. Während der Mieter schwere Verbrennungen erlitten hat, kam die Frau mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde von herabfallenden Scherben getroffen.

Gasexplosion wahrscheinlich

Die Explosion im Wohnungsinnern brachte mehrere Trennwände zum Einsturz. Es sei ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken entstanden, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Nach ersten Erkenntnissen seien am übrigen Gebäude keine grösseren Schäden entstanden. Aus Sicherheitsgründen wurde die Bahnhofstrasse für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann eine Gasexplosion nicht ausgeschlossen werden. Inwiefern diese im Zusammenhang mit einer Gasflasche steht, welche sich in der Wohnung befand, wird durch den Brandermittlungsdienst untersucht.

Neben der Kantonspolizei standen die Stützpunktfeuerwehr Dietikon, der Rettungsdienst des Spitals Limmattal mit Notarzt, die Stadtpolizei Dietikon und der Statthalter im Einsatz.

