Glückliche Eierproduzenten – Extremer Eier-Boom wegen Corona-Krise Die Nachfrage nach Eiern ist bei den Produzenten in der Region seit Wochen ungewöhnlich hoch. Gibt es noch genug Eier für Ostern? Thomas Münzel

Eier sind derzeit gefragt wie nie – und das nicht nur wegen Ostern: Familie Jung in Oberlangenhard im Tösstal präsentiert das begehrte Naturprodukt. Marc Dahinden

Die Eierproduzenten und Hofläden in der Region werden seit dem Lockdown überrannt. «Ein Huhn müsste wohl derzeit mindestens drei Eier pro Tag legen, um die aktuelle Nachfrage decken zu können», sagt Maria Jung vom Familienunternehmen «Eiertom» in Oberlangenhard lachend. Sie kennt die aktuelle Situation auf dem Eiermarkt sehr genau. Denn ihr Hof, der oberhalb von Rikon liegt, beliefert nicht nur den Detailhandelsriesen Migros, sondern unter anderem auch mehrere Hofläden und Privathaushaltungen in der Region.