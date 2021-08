Quantensprünge im Sprint – Fabelzeiten in der Leichtathletik – was geht da vor? Die wichtigste olympische Sportart katapultiert sich in ein neues Zeitalter. Serviert mit einem Cocktail aus brandneuer Laufbahn und Dopingverdacht. Christian Brüngger

Die schnellste Frau der Gegenwart: Thompson-Herah. Foto: David Ramos (Getty Images)

Man muss mit einer Toten beginnen, um verstehen zu können, wie schnell die schnellste lebende Frau zurzeit ist: Die Verstorbene heisst Florence Griffith-Joyner und ist die Weltrekordhalterin über 100 m und 200 m. Die Amerikanerin wachte mit 38 Jahren nie mehr aus dem Schlaf auf – doch ihr sportliches Erbe hat alle Anstürme seit ihren Fabelzeiten von 1988 locker überstanden.

Dann machte sich mit Elaine Thompson-Herah die Olympiasiegerin von 2016 an die Titelverteidigung, und die Rekorde für die Ewigkeit gerieten tatsächlich ins Wanken. Am Dienstag stürmte sie über 200 m in 21,53 Sekunden auf Platz 2 hinter Griffith-Joyner (21,34). Am Samstag hatte sie Gleiches über 100 m in 10,61 getan (Griffith-Joyner 10,49).