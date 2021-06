Musikfestwochen Winterthur – Faber kommt mit «Supergroup» Das Programm der Musikfestwochen steht. Der Zürcher Liedermacher Faber spielt gleich zweimal an einem Hauptkonzert. Helmut Dworschak

«Supergroup» mit drei Showgrössen (von links): Faber, Dino Brandão und Sophie Hunger. Foto: Nadia Tarra

Dreimal ist Faber schon an den Winterthurer Musikfestwochen aufgetreten. Letztes Jahr war er als Haupt-Act vorgesehen, doch die Pandemie verhinderte die Durchführung. Nun stehen aber alle Signale auf Grün: Und Faber spielt gleich zwei Hauptkonzerte. Eines als er selbst, Faber. Und eines als Teil von Brandão Faber Hunger. So heisst die im August 2020 gegründete «Supergroup» mit der Zürcher Liedermacherin Sophie Hunger und dem Sänger und Gitarristen Dino Brandão. Das Trio ist offenbar bei den Veranstaltern beliebt: Vor dem Auftritt in Winterthur spielen sich die drei schon mal am Jazzfestival Montreux und in der Hamburger Elbphilharmonie warm.

