Neuer U21 Trainer – Fabio Digenti wird Nachfolger von Murat Ural Der FC Winterthur hat nur wenige Tage nach dem Abgang von Murat Ural einen neuen Trainer für die U21 gefunden. Fabio Digenti übernimmt per sofort. Gregory von Ballmoos

Fabio Digenti wird neuer Trainer der U21 des FC Winterthur. Foto: FCW

Die Aufgabe für den FC Winterthur kam etwas überraschend. Noch im Sommer schien klar, dass der Posten des U21-Trainers von Murat Ural auf Weiteres besetzt ist. Der Vertrag mit dem Trainer wurde damals für zwei Jahre verlängert, doch dann kam es wieder anders. Ural wechselte zum FC Zürich und der FCW brauchte einen neuen Trainer fürs «Zwei».

Diesen haben die Winterthurer nun gefunden. Und er ist ein alter Bekannter. Per 1. Januar übernimmt Luca Digenti das Team. Digenti ist mittlerweile 39-jährig, ist im Besitz der UEFA-A-Lizenz und spielte in seiner Karriere zweimal für den FC Winterthur. Zwischen Winter 2005 und Sommer 2006 sowie in der Saison 2007/08 trug der Flügelspieler die Farben der Winterthurer. Dabei kam Digenti auf 81 Spiele und 9 Tore. Für GC machte der neue U21-Trainer neun Spiele in der Super League und wurde dabei 2002/03 sogar Schweizer Meister – zusammen mit Bruno Berner.

Zuletzt war Digenti bei Linth 04 als Trainer angestellt. Dort trat er im Sommer nach drei Jahren auf eigenen Wunsch zurück. Aktuell steht bei den Glarnern der ehemalige Wiesendangen-Trainer Mike Koller an der Seitenlinie.

Fabio Digenti jubelt im Dress des FC Winterthur. Er spielte zweimal für Rot-Weiss. Foto: Heinz Diener

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

