Pilotprojekt in Gachnang – Fachleute suchen neue Fusswege Was muss sich ändern, damit sich mehr Menschen zu Fuss bewegen? Dieser Frage geht die Gemeinde Gachnang in einem Pilotprojekt des Bundes nach. Jonas Gabrieli

Spaziergänger müssen oft auf die Strasse ausweichen, weil separate Wege fehlen. Archivfoto: Peter Würmli

Wege entstehen durchs Gehen, so lautet ein bekanntes Sprichwort. Was im Umkehrschluss bedeutet: Sie verschwinden, wenn sie niemand mehr betritt. Das Bundesamt für Raumentwicklung hat deshalb ein Pilotprojekt in der Region Frauenfeld gestartet. Mit dem Ziel, alte Fusswege wieder zu neuem Leben zu erwecken und zu vernetzen. «Es geht um das Verbinden von bestehenden Verbindungen», sagt der Gachnanger Gemeindepräsident Roger Jung. Also um Trottoirs, Feld-, Wald- und Wanderwege und ihre Lücken. «Wir wollen zum Beispiel wissen: Wo fehlt etwas, damit jemand zu Fuss statt mit dem Auto an den Bahnhof gelangt.» Das kann ein Trampelpfad oder eine kleine Brücke sein. Natürlich seien nicht alle Vorschläge technisch, finanziell oder mit den Grundeigentümern umsetzbar. «Vielmehr geht es um ein Ausloten der Möglichkeiten», sagt Jung.