Frau Greuter, Sie leiten die Fachstelle für häusliche Gewalt seit 13 Jahren. Welcher Fall ist Ihnen in dieser Zeit am meisten unter die Haut gegangen?

Am Morgen rief uns ein Nachbar an; er habe die ganze Nacht Schreie und ein Klopfen an den Wänden gehört, er glaube, da sei ein Streit im Gange. Als wir eintrafen, fanden wir eine Frau vor, deren Körper an keiner Stelle unversehrt war: Jeder Fleck war geschwollen, blutend oder verbissen. Wir haben sie sofort ins Spital gebracht, und ich habe sie dort befragt. Als sie einen Spiegel verlangte, versuchte ich sie zu vertrösten – ihr Gesicht war völlig unkenntlich. Sie insistierte jedoch, also händigte ich ihr einen Spiegel aus. Sie brach weinend zusammen. Am Ende der Einvernahme sagte sie, sie gehe zurück zu ihrem Partner. Sie liebe ihn. Nach diesem Fall hatte ich einige schlaflose Nächte. Mich plagte die Frage, was wohl als nächstes geschieht.