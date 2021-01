Kolumne Tribüne – «Facil a abrir!» Achtung: Dies ist ein Text, in dem weder Corona noch Trump vorkommen. Wenn Ihnen etwas fehlt, dann blättern Sie bitte sofort weiter! Karl Lüönd

Hier gibt es kein Problem mit zu öffnenden Dosen: Sardinen auf einem Fischmarkt. Foto: PD

Wir machen hier nämlich wieder einmal eine Glosse über banale Alltäglichkeiten, wie in den guten alten Zeiten, als der Durchschnittsmensch noch nicht wissen musste, was Durchseuchung und R-Wert bedeuten, und als die Politiker noch auf dem Niveau ihrer Fähigkeiten gefordert waren. Zum Beispiel mit Reglementen für autofreie Sonntage und anderen Unsinn.

Also:

Verpackungstechnik ist die hohe Schule des Konsumgüter-Marketings. Aber es gibt da einen Zielkonflikt. Einerseits soll die Ware einladend präsentiert werden, klar, also soll sie sichtbar und leicht zugänglich sein. Doch dann ist sie auch leicht zu stehlen.

Der Konsument wird zweimal bluten: an der Kasse und beim Öffnen der Verpackung.

Wenn es sich also um etwas Teures handelt, sagen wir Rasierklingen, Abfallsäcke, Telefonkarten und dergleichen, liegt die Auflösung des Zielkonflikts ganz in den noch unverletzten Händen der Konsumenten. Diese werden auf dem Wege der Selbsthilfe erfahrungsgemäss dem zähen Plastikpanzer, der die Klingen umschliesst, mithilfe einer Schere zu Leibe rücken. Die Schere wird ausrutschen. Der Konsument wird zweimal bluten: einmal an der Kasse, das zweite Mal beim Öffnen der Verpackung.

Wie hiess es doch früher auf den spanischen Sardinendosen so schön: «Facil a abrir!» Worauf regelmässig schon beim ersten Versuch die dünne Lasche aus Blech abbrach und die besagte Schere wieder zum Einsatz kam. Oder der Schraubenzieher.

Wie auch immer: Das Getränk muss verdient sein.

Meinen Orangensaft und das unentbehrliche Schorle beziehe ich von einer Westschweizer Firma, die stolz den Namen eines unbezwinglichen Erzengels trägt. Dieser widersteht mit seiner ganzen Körperkraft fast jedem Versuch, die besagten Gefässe zu öffnen, obwohl der Schutz vor Diebstahl weder bei Schorle noch bei O-Saft eine wirkliche Rolle zu spielen scheint. Auch hier ist rohe Gewalt vonnöten. Manchmal hilft auch ein Tuch. Wie auch immer: Das Getränk muss verdient sein, und hinterher tut die Hand weh, selbst wenn sie unverletzt geblieben ist.

Und warum haben alle Buchhändlerinnen abgebrochene Nägel? Nicht weil sie darauf herumkauen, sondern wegen der Folieneinbände, die inzwischen jedes Buch umhüllen. Und was ärgert mich schon am frühen Morgen? Das um den oberen Rand der Joghurtflasche geschlungene Kunststoffband, das nur unter Opferung weiterer Fingernägel zu packen und aufzureissen ist.

Was für eine Welt, die dich zwingt, schon am frühen Morgen ans Aufreissen zu denken!