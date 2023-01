Falsche Polizisten in Winterthur – Fälle von Telefonbetrug häufen sich Bei der Stadtpolizei Winterthur melden sich immer mehr Betroffene, die Anrufe von Betrügern erhalten. Allein am Montag wurden über zehn solcher Fälle registriert.

Die Stadtpolizei Winterthur warnt vor sogenannten «Schockanrufen» falscher Polizisten. Symbolfoto: Tamedia

Falsche Polizistinnen und Polizisten sind im Moment überdurchschnittlich aktiv. Seit Freitag nahm die Stadtpolizei Winterthur zahlreiche Meldungen von Betroffenen entgegen, die Anrufe von Betrügerinnen und Betrügern erhalten hatten, teilt die Stadtpolizei mit.

Allein am Montag waren es über zehn solcher Meldungen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Masche ist immer dieselbe: ein «Schockanruf», die Tochter oder der Sohn der Angerufenen sei in einen Unfall verwickelt. Einige Betrügerinnen und Betrüger gehen sogar noch weiter, indem sie den angerufenen Personen eine weinende Person ans Telefon geben. Als Nächstes verlangen die falschen Beamten Geld. In den letzten Tagen blieb die unbekannte Täterschaft nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei erfolglos.

