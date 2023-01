Senioren am Steuer – Fahrchecks neu ab 80 oder gleich ganz abschaffen? Eine Untersuchung der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) kommt zum Schluss: Die obligatorische Fahrtauglichkeitsprüfung bei Seniorinnen und Senioren bringt nichts. Verkehrsmediziner sind alarmiert. Fabienne Riklin

Fast wöchentlich melden Polizeistellen schwere Unfälle mit Seniorinnen und Senioren. Personen ab 65 sind die am meisten gefährdete Altersgruppe im Strassenverkehr. Foto: Marc Dahinden

Für einen 80-jährigen Autofahrer ging es am Mittwoch nochmals gut aus. Eigentlich wollte er links abbiegen, beschleunigte dann aber aus unerklärlichen Gründen und fuhr in Birsfelden BL in eine Hauswand. Er verletzte sich leicht. Doch nicht selten enden solche Irrfahrten tödlich. Kurz vor Neujahr war ein 84-jähriger Lenker zusammen mit seiner Frau in Richtung Schiers GR unterwegs. Plötzlich geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Sattelschlepper. Für das Ehepaar kam jede Hilfe zu spät.