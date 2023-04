Unfall in Schlatt TG – Fahruntüchtiger Autofahrer verursacht mehrere Kollisionen Ein Autofahrer hat am Montagabend bei Schlatt TG mehrere Kollisionen verursacht. Verletzt wurde niemand. Der 45-Jährige musste seinen Führerausweis abgeben.

Der Reifen des Autos war nach zahlreichen Kollisionen beschädigt, und das Fahrzeug konnte nicht mehr weiterfahren. Foto: PD, Kapo TG

Ein Autofahrer hat am Montagabend in Schlatt TG mehrere Kollisionen verursacht. Verletzt wurde niemand. Dem als «fahruntüchtig» eingestuften Automobilisten wurde der Führerschein abgenommen. Ausserdem ordnete die Staatsanwaltschaft einen Blut- und Urintest an.

Wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag mitteilte, war der 45-jährige Autofahrer am Montagabend gegen 21 Uhr von Stammheim in Richtung Diessenhofen unterwegs. Dabei sei er mit mehreren Verkehrsinseln kollidiert und teilweise auch auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Mann sei jedoch weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, schrieb die Kantonspolizei weiter.

Aufgrund des beschädigten Reifens habe er sein Fahrzeug schliesslich in Höhe Kundelfingerhof gestoppt, hiess es. Es entstand Sachschaden von einigen Zehntausend Franken.

SDA/far

