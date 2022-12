Stadtpolizei Illnau-Effretikon – Falsche Handelsreisende verkauften minderwertige Messer Die Stadtpolizei Illnau-Effretikon büsste zwei rumänische Staatsangehörige, weil sie Messer ohne Bewilligung verkauften. Die «Schnäppchen» entpuppten sich dabei als minderwertige Ware. Jonas Keller

Die Stadtpolizei Illnau-Effretikon kontrollierte am Dienstag einen unerlaubten Messerverkauf ab Fahrzeug. Symbolfoto: Gesa Lüchinger

Die Stadtpolizei Illnau-Effretikon hat am vergangenen Dienstag, 6. Dezember, zwei vermeintliche Handelsreisende kontrolliert und gebüsst. Die beiden rumänischen Staatsangehörigen boten in Volketswil günstige Messersets ab Fahrzeug zum Verkauf an. Ein potenzieller Kunde informierte die Polizei, woraufhin die Stadtpolizei zusammen mit einer Patrouille der Kantonspolizei Zürich ausrückte.

Keine Bewilligung für Handelsreisende

Die beiden Verkäufer konnten gemäss Mitteilung der Stadtpolizei keine Bewilligung für den Verkauf als Handelsreisende vorweisen und wurden deshalb verzeigt. Die im Fahrzeug gefundenen Messersets wiesen eine «minderwertige Qualität» auf.

Da die beiden Rumänen keinen festen Wohnsitz in der Schweiz haben, mussten sie eine sofortige Depotzahlung in der ungefähren Höhe der erwarteten Busse leisten.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

