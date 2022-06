Vorwürfe gegen Contact-Tracing-Firma – Falsche Lohnabrechnungen, Fehler im Arbeitszeugnis: JDMT in der Kritik Ex-Mitarbeitende mussten um ihren Lohn und ihre Rechte kämpfen. Firmenchef Andreas Juchli spricht von Einzelfällen. Liliane Minor

Contact-Tracer an ihrem Arbeitsplatz. Foto: Dominique Meienberg

Dass an dieser Lohnabrechnung etwas nicht stimmen kann, fällt auf den ersten Blick auf. 22 Stunden hat Franziska Müller gemäss der Abrechnung für JDMT gearbeitet. Lohn: Null Franken. «Fehler passieren», sagt Müller, «doch bei JDMT hat das System.» Sie habe in ihrem Berufsleben schon einiges erlebt, sagt sie, «aber ich war noch nie in einem Betrieb, in dem das administrative Chaos so gross ist».