Mehrfachtäter in Uster verurteilt – Falsche Notrufe abgesetzt und auf Menschen geschossen Das Bezirksgericht Uster schickt einen jungen Mann in eine Therapie. Es ist seine letzte Chance, sich zu bessern, nachdem er mehrere Straftaten begangen hat. Ernst Hilfiker

Auch die Zürcher Sanitätsnotrufzentrale wurde Opfer eines Falschalarms des jungen Mannes. Foto: Schutz & Rettung Zürich

Was hat diesen 23-Jährigen geritten, so viele schwachsinnige Dinge zu tun? Ein 23-Jähriger, der sich am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Uster als derart flotter, ausserordentlich korrekt und zuvorkommend antwortender Typ zeigte, der engagiert als Pflegekraft arbeitet.