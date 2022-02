Betrüger wollte Dame bestehlen – Falscher Polizist in Turbenthal verhaftet

Tipps der Polizei Infos einblenden

Seit dem Vorfall am Dienstag sind bereits über 20 weitere Meldungen von Betrugsversuchen nach demselben Vorgehen bei der Polizei eingegangen. Die Dunkelziffer solcher Betrugsanrufe wird auf das Fünffache geschätzt. Daraus lässt sich schliessen, dass seit Dienstag über 100 Betrugsanrufe getätigt wurden.

Schützen Sie sich vor solchen Betrügern, seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Verschaffen Sie sich Sicherheit, indem Sie bei einem verdächtigen Anruf die Identität des vermeintlichen Polizisten abklären. Gehen Sie am Telefon nie auf eine Geldforderung ein und übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person. Wenden Sie sich an eine Vertrauensperson, falls Sie unsicher sind.