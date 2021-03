Gastronomie in Turbenthal – Furrer-Immobilienfirmen wollen das Gyrenbad kaufen Die Zukunft des Gasthofs Gyrenbad ist geklärt. Die Familie Furrer aus Wila soll das historische Gebäude übernehmen. Rafael Rohner

Das Restaurant und Kurhaus Gyrenbad besticht unter anderem mit seinem Garten . Foto: Heinz Diener

Die Eigentümerfamilien des Gasthauses Gyrenbad haben sich entschieden: Sie wollen die Verkaufsverhandlungen nur noch mit den Firmen der Familie Furrer aus Wila weiterführen. Am 24. März habe man eine Absichtserklärung mit der Furrer Immobilien AG und der Furrer Liegenschaften und Beteiligungen AG unterzeichnet, heisst es in einer Mitteilung. Zuständig dafür war auf Käuferseite Elias Furrer.

Die neuen Eigentümer wollen das Gyrenbad weiterhin als Gastronomiebetrieb führen. Dem Tösstal bleibt somit eines seiner wichtigsten Aushängeschilder erhalten. Das Gasthaus Gyrenbad ist weitherum bekannt und eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Region. Der Schweizer Heimatschutz zählte das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert wiederholt zu den schönsten Hotels der Schweiz. Seit knapp 90 Jahre gehört es der Familie Kunz, die es mit viel Herzblut führte, bis sie im Mai 2020 mitteilte, das Gebäude verkaufen zu wollen.

Der Gasthof Gyrenbad liegt idyllisch oberhalb von Turbenthal in der Nähe des Schauenbergs. Foto: Madeleine Schoder

Die Eigentümer seien sehr froh, dass sie die Verkaufsverhandlungen mit einer Tösstaler Familienunternehmensgruppe führen dürften, die das Gyrenbad auch als Gastronomiebetrieb weiterbetreiben will, heisst es in der Mitteilung weiter. «Die Familie Furrer ist im Tösstal und in Winterthur verwurzelt und kennt das Gyrenbad sowohl als Gastronomieunternehmen als auch als historisches Gebäude aus eigener Erfahrung bestens.»

Mitarbeitende sollen bleiben

Als profunde Immobilien- und Baufachleute seien die Käufer auch bestens zur Weiterentwicklung des denkmalgeschützten Gebäudes geeignet. Das weitere Vorgehen sehe – nach einem üblichen Prozess zum Abschluss eines Kaufvertrages – ein gemeinsames Führen der Gasthof Gyrenbad AG durch die heutigen und die designierten Eigentümer bis Ende 2022 vor. «In dieser Zeit sollen die Entwicklungsideen der Familie Furrer konkretisiert werden.»

Der Gasthof Gyrenbad ist mit seinen Terrassen und Räumen für Anlässe geeignet Foto: Madeleine Schoder

Die heutigen und künftigen Eigentümerfamilien wollen sich in den nächsten Monaten für eine reibungslose Übergabe des Betriebes einsetzen. «Mit der Familie Furrer zusammen freuen wir uns sehr, wenn uns unsere Mitarbeitenden auf dem Weg in die Zukunft des Gyrenbads begleiten!»

Monika Kunz unterstützt Betrieb

Bereits im letzten Jahr hat die Familie Kunz die direkte Führung des Betriebs abgeben. Seit dem 17. August 2020 führt Polykarpos Papadopoulos als Geschäftsführer das Gyrenbad. Die Umstellung auf eine familienexterne Führung sei damit erfolgreich initialisiert worden. Monika Kunz unterstütze den Geschäftsführer bei der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in den historischen Gebäuden und um das Gyrenbad herum.

