Umfrage zu Vereinbarkeit – Familie und Beruf: Wie machen Sie das? Die Balance zwischen Familie und Beruf zu halten, ist schwer. Eben machte die «Annabelle»-Chefin ihr Scheitern öffentlich. Erzählen Sie uns, wie Sie sich organisieren. Alexandra Kedves

Eine Mutter im Homeoffice, während ihr Kind spielt. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Eben hat die Chefredaktorin der Frauenzeitschrift «Annabelle», Jacqueline Krause-Blouin, ihren Posten an den Nagel gehängt mit der Begründung, sie wolle ehrlich sein, die Vereinbarkeit von Familie und Karriere sei nicht gegeben. Der Balanceakt sei zu schwierig, sie sehe ihr Kind zu selten. Sie gibt allerdings nicht ganz auf, sondern zieht sich auf einen «einfachen» Redaktionsposten zurück.

Laut Bundesamt für Statistik haben 2021 in der Schweiz 82 Prozent aller Mütter gearbeitet, allerdings grossteils im Teilzeitpensum. Gerne hätten wir von Ihnen gewusst: Wie bringen Sie Job und Familie zusammen, wie halten Sie das Familienschiff auf Kurs? Arbeiten beide Teilzeit? Oder bleibt jemand ganz daheim, während der oder die andere 100 Prozent schafft? Geht es auf mit dem Geld? Greifen Sie auf Grosseltern, Nannys, Kitas zurück? Und wie ist das mit der Mental Load, wer denkt ans Znünitäschli? Und: Funktioniert das Ganze gut, haben Sie im Lauf der Zeit Modifikationen an Ihrem Familienkonzept vorgenommen?

Bitte schildern Sie in wenigen Sätzen Ihre Situation, Ihre Erkenntnisse (eventuell ein einschneidendes Erlebnis) und ein, zwei Tipps zur gelungenen Familienorganisation – und nennen Sie Geschlecht, Alter, Beruf, Arbeitsprozente. Wir werden eine Auswahl der Antworten veröffentlichen. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt, Ihr Name wird auf Wunsch anonymisiert. Sind Sie dabei? Dann schicken Sie Ihre Zeilen an alexandra.kedves@tamedia.ch .

Alexandra Kedves arbeitet als Kulturredaktorin im Ressort Leben. Sie schreibt schwerpunktmässig über Theater sowie über gesellschafts- und bildungspolitische Themen. Studium der Germanistik, Anglistik und Philosophie in Konstanz, Oxford und Freiburg i Br. Mehr Infos

