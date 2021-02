Telemedizin aus Winterthur – Familien wählen die Ferndiagnose Konsultationen, ohne in die Arztpraxis zu gehen – das bietet die Telemedizin. Mit einem Gerät kann sich der Patient jetzt selbst untersuchen, wie Silke Schmitt Oggier, medizinische Leiterin von Santé24 Swica, im Interview erklärt. Gabriele Spiller

Mittels Telemedizingerät und Mobiltelefon-App können Körperwerte direkt an einen Gesundheitsberater übersandt werden. Foto: PD

Viele Menschen googeln ihre Krankheitssymptome, bevor sie zum Arzt gehen. Ortsunabhängig, aus Zeitgründen und um sich gegebenenfalls selbst zu helfen, nutzen sie die Möglichkeiten des Internets. Der Winterthurer Versicherer Swica bietet seinen Kunden neu ein Instrument, um Messungen am Körper vorzunehmen und an ein medizinisches Team zu senden. Dieses meldet sich dann per Telefon und empfiehlt die nächsten Schritte.

Nun hat die telemedizinische Einheit Santé24 Swica eine Studie mit rund 2000 Fällen abgeschlossen. Die Leiterin Silke Schmitt Oggier berichtet, dass das Angebot besonders von jungen Familien angenommen wurde. Viele Anfragen betrafen die Themen Haut, Hals und Ohren, denn diese Organe lassen sich mit dem Gerät TytoHome selbst untersuchen.