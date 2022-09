Tötungsdelikt in Schottikon – Mann tötet Lebenspartnerin und sich selbst Beim Täter, der am Donnerstagabend in Schottikon (Elsau) eine Person getötet und eine weitere schwer verletzt hat, handelt es sich um einen 57-jährigen Schweizer.

Beim Familiendrama in Schottikon sind zwei Menschen getötet und eine Person schwer verletzt worden. Foto: Kantonspolizei Zürich (Symbolbild)

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitag neue Informationen zum Vorfall veröffentlicht, der sich am späten Donnerstagabend in Schottikon (Elsau) ereignet hat.

Nach den ersten Ermittlungen und Befragungen von Auskunftspersonen handelt es sich um ein Tötungsdelikt. Der Täter ist ein 57-jähriger Schweizer. Er tötete seine 54-jährige Lebenspartnerin, ebenfalls eine Schweizerin, mit einer Schusswaffe. Zudem verletzte der Mann ein 36-jähriges Familienmitglied schwer.

Im Anschluss fügte sich der 57-Jährige selber schwerste Verletzungen zu, denen er während der medizinischen Notversorgung im Rettungswagen erlag. Der verletzte 36-jährige Schweizer musste in einem Spital notoperiert werden.

Spezialeinheit im Einsatz

Die Reihenfolge der Schussabgabe ist noch nicht geklärt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich geführt.

Wegen des Familiendramas war am Donnerstagabend nach 21 Uhr ein Grossaufgebot von Polizei und weiteren Einsatzkräften nach Schottikon ausgerückt. Die Spezialeinheit Diamant stand dabei im Einsatz. Diese rückt nur bei besonderen Gefahrenlagen aus. Die Polizisten machten von ihren Waffen allerdings keinen Gebrauch, wie ein Polizeisprecher sagte.

mst

