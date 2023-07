Gemeinde Neftenbach – Familiengottesdienst auf dem Chräen Am kommenden Sonntag findet auf dem Chräen in Neftenbach ein Familiengottesdienst rund ums Thema Wasser statt. Fabienne Grimm

Am letzten Sonntag vor den Sommerferien findet auf dem Chräen ein Familiengottesdienst der Reformierten Kirche Neftenbach statt. Dieser widmet sich dem Thema Wasser. Pfarrer Andreas Goerlich will in seiner Predigt mit dem Rickenbacher Brunnenmeister Roger Kühne über die «Besonderheit des Wassers, besonders innerhalb der Theologie der Kirche» sprechen, wie er in einer Mitteilung schreibt. Kühne leitet in der Kirchenpflege das Ressort Liegenschaften.

Weil auf dem Chräen auch ein Kind getauft werde und jeder Teilnehmer eine Wasserflasche erhalte, auf der der Predigtspruch zu sehen sei, sei die «Frage nach dem Sinn und Zweck von Wasser» wichtig.

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, ab 9.15 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher mit Zopf, Kaffee, Tee und alkoholfreien Getränken auf den Gottesdienst einstimmen. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, selbst mitgebrachte Würste zu grillieren. Der Anlass wird durch den Musikverein Neftenbach musikalisch begleitet.

Fabienne Grimm

