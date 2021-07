Ausnahmezustand in London – Fans ohne Tickets stürmen Wembley-Stadion Vor dem EM-Finalspiel kam es in London zu turbulenten Szenen: Fussballfans versuchten, ins Stadion zu gelangen. Und in der Innenstadt wird gefeiert – zur Sorge der Corona-Experten ohne Maske.

Hier stürmen Fans ohne Tickets die Absperrungen und Zugänge zum Wembley-Stadion in London. Video: Tamedia

Zwei Stunden vor dem EM-Finalspiel zwischen England und Italien im Londoner Wembley-Stadion kam es zu turbulenten Szenen. Hunderte Fans ohne Tickets versuchten, das Stadion zu stürmen. Mehrere Medien berichteten, um die 100 Personen hätte es in die Arena geschafft. Laut Augenzeugen hätten sie sich durch die Drehkreuze gedrängt und Zugänge durchbrochen, die zu den Rängen und Sitzen führten, berichtet der «Guardian».

Die Betreiber dementierten dies zunächst. Sicherheitskräfte hätten das verhindert. Später hiess es, eine kleine Gruppe sei bis ins Innere gelangt, sie würden jedoch sofort wieder aus dem Stadion gebracht. «Wir arbeiten nun eng mit dem Stadionpersonal und dem Sicherheitsdienst zusammen, um diese Personen zu entfernen. Jeder, der sich ohne Ticket im Stadion befindet, wird sofort des Stadions verwiesen», hiess es in einer Mitteilung.

Die Uefa bestätigte, dass Fans Absperrungen gestürmt hätten. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie Menschen von Sicherheitspersonal verfolgt wurden und Absperrungen umwarfen.

Zum Finalspiel sind 65’000 Zuschauer zugelassen – so viele wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr bei einer Sportveranstaltung. Ein Reporter der New York Times berichtet aus dem Stadion, in den Gängen stünden dichte Menschentrauben. Es seien wohl mehr Zuschauer da, als die erlaubten 66’500, vermutet er.

Schon Stunden vor dem Spiel zogen hunderte England-Fans lautstark singend und Bier trinkend zum Wembley-Stadion. Viele von ihnen trugen keine Masken.

Die Fussballfans feierten in London schon Stunden vor dem Anpfiff auf den Strassen. Foto: Alex Pantling (Getty Images)

Auch am Piccadilly Circus und am Leicester Square feierten tausende Menschen, ebenso in der Fanzone am Trafalgar Square. Auf dem Leicester Square flogen Flaschen und andere Gegenstände durch die Luft.

Corona-Experten fürchten Delta-Ausbreitung

Die Londoner Polizei warnte im Vorfeld vor Verstössen gegen die wenigen noch bestehenden Corona-Regeln. «In London gilt weiterhin der Gesundheitsnotstand», sagte Vize-Polizeichef Laurence Taylor. «Es gelten Regierungs-Richtlinien, und wir bitten darum, sich daran zu halten und Abstandsregeln zu beachten.»

Polizisten versuchen in der Londoner Innenstadt eine Menschenmenge zu zerstreuen. Foto: Daniel Leal-Olivas (AFP)

Der Ausnahmezustand bereitet Corona-Experten grosse Sorgen. Sie fürchten, dass rund um das Spiel massiv gegen die Schutzauflagen verstossen werde und sich in der Folge die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus nicht nur in England, sondern auch anderen Ländern weiter ausbreiten könnte.

