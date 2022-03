Kolumne Landluft – Farben sehen,

Dinge anders

verstehen Der Himmel ist blau, die Blume gelb. Doch manchmal sieht man darin auch mehr. Markus Brupbacher

Es weht Kühe durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

Blauer Himmel oben, gelbe Narzissen unten: Woran denken Sie? Vielleicht an einen blauen Himmel und gelbe Blumen in einem Gartenbeet, vielleicht auch an etwas anderes. Das Fotosujet wählte die britische Königsfamilie auf Instagram aus, um Wales am 1. März einen glücklichen St. David’s Day zu wünschen. Am walisischen Nationalfeiertag tragen Waliserinnen und Waliser Narzissen am Revers – oder auch Lauch.

Lauch? Spätestens jetzt wird klar, dass es hier um mehr als Blumen und Gemüse geht. Wales ist keltischen Ursprungs, die Narzisse ein Emblem der Kelten für den nahenden Frühling und heute ein walisisches Nationalsymbol. Und der heilige David ist der Schutzpatron, das Sinnbild für den Widerstand der Waliser gegen die Angelsachsen. Vor einer Schlacht verteilte David Lauchblätter unter den Kriegern. Diese steckten sich die Blätter an die Helme, um so vom Feind unterscheidbar zu sein. Daher ist der Lauch das zweite walisische Emblem.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Königsfamilie wünschte nicht nur den Waliserinnen und Walisern einen glücklichen St. David’s Day, sondern auch «around the world». Dazu eben das Foto, oben blau, unten gelb. Der heilige David im Kampf gegen fremde Invasoren. Und wer ist heute der Goliath? In Zeiten wie diesen kriegen selbst Farben eine zusätzliche Bedeutung, werden Träger von – unausgesprochenen – Botschaften. Bald blühen bei uns die gelben Forsythien, später der gelbe Löwenzahn. Wie lange wird man in ihnen mehr als gelbe Blumen unter blauem Himmel sehen?

Gelber Winterjasmin unter blauem Himmel. Foto: Markus Brupbacher

Markus Brupbacher ist Redaktor im Ressort Region Winterthur. Er schreibt schwerpunktmässig über die Bereiche Gemeindepolitik, Natur, Umwelt, Landwirtschaft, Energie und Verkehr. Im Journalismus arbeitet er seit 12 Jahren. Sein Lizenziat in Politikwissenschaft machte er an der Universität Zürich. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.