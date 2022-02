Fasnacht 2022 in Winterthur – Fasnacht mit Narrenbaum, Beizen und Guggenbühnen bewilligt Die Stadt Winterthur hat der Fasnacht-Gesellschaft Winterthur die Bewilligung für eine «Fasnacht light» vom 3. bis am 6. März erteilt. David Herter

Am Samstag spielen an einer «Dudläte light» Guggenmusiken auf dem Neumarkt in der Altstadt. Foto: Marc Dahinden

Die Winterthurer Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind glücklich. Am Dienstag hat ihnen die Stadt Winterthur erlaubt, ihr Fest durchzuführen, schreibt «84xo». Nach einer Pause von zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie dürfen Guggenkonzerte und Beizenfasnacht wieder stattfinden.

Dank den Entscheiden des Bundesrates von vergangener Woche können die Organisatorinnen und Organisatoren ihre Anlässe ohne Zertifikatspflicht planen, womit der Aufwand deutlich kleiner wird. Auf die gewohnten Umzüge müssen Närrinnen und Narren aus Stadt und Region aber noch einmal verzichten. Die dafür nötigen Vorbereitungen seien zu aufwendig, um sie innert einiger Tage zu erledigen, teilt die Fasnachts-Gesellschaft Witnerthur (Fakowi) mit.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Hammenschmaus im Guggenzelt

Die Fasnacht 2022 beginnt am Donnerstag, 3. März im Guggenzelt auf dem Merkurplatz mit dem traditionellen Hammenschmaus und geladenen Gästen. Am Freitag wird um 18 Uhr auf dem Neumarkt der Narrenbaum aufgestellt und die Fasnacht offiziell gestartet.

Danach und das ganze Wochenende über wird in der Altstadt Fasnacht gefeiert, auf den Gassen jeweils bis 0:30 Uhr, in den beteiligten dekorierten Beizen wie dem Restaurant Harmonie, dem Restaurant Obergasse, dem Strauss und der Sonne auch länger. Am Samstag spielen an einer «Dudläte light» Guggenmusiken auf dem Neumarkt und auf Bühnen in der Altstadt. Am Sonntag werden nach einem Maskenball für Kinder deren Masken prämiert, bevor um 16 Uhr die Winterthurer Fasnacht mit dem Narrenbaumfällen endet.

David Herter ist Nachrichtenchef Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. Mehr Infos @d4vidherter

Fehler gefunden?Jetzt melden.