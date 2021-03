Pappenmannli Marthalen – Fasnachts-Spektakel geht online Die Pappenmannli zünden das Fasnachtsfeuer zwar an, Publikum darf aber nicht dabei sein. Die Schüler übertragen es dafür online, angereichert mit Interviews und Gugge-Videos. Eva Wanner

Die Pappenmannli bei der Arbeit: Sie sammeln Holz für das Feuer. Foto: Michael Lüthi

Normalerweise pilgern Marthalerinnen und Marthaler in der Fasnachtszeit in Scharen auf den Lindenhof im Ort. Dort zünden die Pappenmannli jeweils ein grosses Feuer inklusive Böögg an. Aber wie so vieles ist auch das in diesem Jahr anders. Die Corona-Pandemie verunmöglicht eine grössere Menschenansammlung.

Noch viel «Pappe» essen Infos einblenden Die Pappenmannli sind Schüler ab der 4. Klasse bis zur 3. Sekundarstufe. Sie sammeln Holz an Plätzen, die ihnen der Förster zugewiesen hat, und sammeln die Christbäume im Dorf ein und schichten alles auf einen Haufen. «Erst wenn der jeweils gewaltige, kunstvoll aufgeschichtete Holzstoss den Vorstellungen der Jungmannschaft entspricht, wird auf die Fahrt in den Wald verzichtet», schreibt die Gemeinde Marthalen auf ihrer Website. Ganz geklärt ist der Ursprung der Tradition nicht, im Livestream am Samstagabend wird sich der Marthaler Historiker Reinhard Nägeli dazu äussern. Eine mögliche Erklärung bietet die Website der Gemeinde: In der Mitte des 17. Jahrhunderts fand auf dem Lindenhof die Musterung der wehrfähigen jungen Männer statt. Die Dorfjugend soll dem Tun nachgeeifert haben, sei mit alten Uniformen durchs Dorf gezogen, woraus irgendwann der Brauch des Holzsammelns wurde. Der Name der Truppe von Schülern soll daran erinnern, dass sie (die «Mannli») noch viel Mus («Pappe») essen müssen, bis sie richtige Männer seien. (ewa)