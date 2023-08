Sprungbrett FC Winterthur – Vor dem Duell seiner Ex-Clubs geht Fassnacht ins Ausland Mit Christian Fassnacht wechselte ein weiterer ehemaliger FCWler ins Ausland. Er verlässt YB in Richtung England. Seine beiden Ex-Clubs treffen am Samstag aufeinander. Gregory von Ballmoos

Christian Fassnacht, hier im Duell mit Souleymane Diaby, wechselt von Bern nach Norwich. Seine Profikarriere lancierte er beim FCW so richtig. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Am Schluss fliessen bei Christian Fassnacht fast die Tränen. In einem Videointerview nimmt er Abschied von YB, Abschied von der Schweiz. Er wechselt nach England zu Norwich City. «Das ist ein Traum, der in Erfüllung geht», sagt Fassnacht. Der Mittelfeldspieler liebäugelte schon länger mit einem Wechsel ins Ausland. Sechs Jahre war er bei den Bernern, gewann fünf Meistertitel und zweimal den Cup. Davor war Fassnacht beim FC Thun und beim FCW.