Anonymes Flugblatt in Altikon – Fast 100 Baurechtsentscheide wegen neuer Antennen verlangt Die Swisscom will auf Gemeindeland von Altikon zwei Antennen bauen. Der Widerstand und der Wunsch nach besserer Kommunikation sind gross. Jonas Gabrieli

Blick von der Thur Richtung Süden: Eine der beiden 5G-Antennen ist bei der Kläranlage geplant. Im Hintergrund ist das Dorf Altikon sichtbar. Foto: Madeleine Schoder

In Altikon befindet sich momentan keine einzige Mobilfunkantenne. In der Gemeinde mit rund 700 Einwohnerinnen und Einwohnern ist der Handyempfang entsprechend unzuverlässig. Besonders die Hügel südlich von Altikon wirken wie eine Barriere. Je nach Anbieter befinde sich beispielsweise beim Schulhaus ein Funkloch, sagt Gemeindepräsidentin Sandra Reinli. «Da geht es auch um die Sicherheit.» Wer per Smartphone rasch ein Billett bei der Bushaltestelle lösen wolle, könne ebenfalls das Nachsehen haben.