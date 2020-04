Lokalwirtschaft in der Krise – Fast 100 Betriebe erhalten Nothilfe von der Stadt Schon 600’000 Franken wurden an Selbstständige und Kleinstbetriebe ausbezahlt. Laut dem Stadtrat konnte man Schlimmes verhindern. Mirko Plüss

Viele kleine Betriebe in Winterthur sind in einer wirtschaftlichen Notlage. Foto: Enzo Lopardo

Ende März gerieten auch in Winterthur viele Selbstständige und Kleinstfirmen in Not. Der Stadtrat stellte deshalb einen Kredit von 5 Millionen Franken zur Verfügung. Die Ziele: Sofortige Nothilfe, bis allenfalls Gelder von Bund und Kanton fliessen, und das Vermeiden eines zu grossen Ansturms auf die Sozialhilfe.