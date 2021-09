Wappenscheibe aus Marthalen – Fast 100 Jahre vergessen – nun in Deutschland wiedergefunden Zwei Wappenscheiben setzten die Marthaler 1606 stolz in ihre Kirche ein. Rund 250 Jahre später mochte man die Feudalherren nicht mehr sehen. Heute wäre man froh, wenn man das Kulturerbe komplett zurückbekäme. Gabriele Spiller

Die im Stuttgarter Landesmuseum Württemberg gelagerte «Fähnrich»-Wappenscheibe. Foto: Landesmuseum Württemberg

Das Landesmuseum Württemberg beherbergt einen Marthaler Schatz – aber nur in seinem Archiv. Die Wappenscheibe der Kirche Marthalen fristet seit rund hundert Jahren ein Dasein in Stuttgart, ohne ausgestellt zu sein. Andreas Käthner, Mitglied der Marthaler Ortsmuseumskommission, hat das Schwesterstück zur in der Kirche Marthalen eingebauten Wappenscheibe vor einigen Monaten aufgespürt. «Leider sind den deutschen Museumsleuten die Hände gebunden für einen Verkauf an uns», sagt Käthner. Auch für eine Leihgabe seien die konservatorischen Vorschriften so streng, dass sie in der Kirche Marthalen nicht erfüllt werden könnten.