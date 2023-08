Schulbeginn im Kanton Zürich – Fast 3000 Kinder mehr an den Schulen, 620 Diplomlose helfen aus Die Zürcher Gemeinden haben rund 120 neue Klassen gebildet und mussten erneut viele Personen ohne Lehrdiplom engagieren. Der Schülerzuwachs ist im Kanton ungleich verteilt. Pascal Unternährer

Der Eintritt in die Schule ist für die Kleinen ein grosser Schritt. Foto: Keystone

Im Schuljahr 2023/24, das am kommenden Montag beginnt, wird es an der Zürcher Volksschule 8108 Schulklassen mit 160’416 Kindern geben. Das sind rund 2900 Schülerinnen und Schüler und 120 Klassen mehr als im Vorjahr, wie die Bildungsdirektion am Dienstag mitgeteilt hat.