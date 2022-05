Aufstieg in die Super League – (Fast) alle Augen auf Winterthur Der Aufstieg in die höchste Fussball-Liga hat Winterthur auch im Internet in ein Klick-Hoch katapultiert. Till Hirsekorn

Fotografieren, teilen, googeln: Mit dem Aufstieg in die Super League richtete die Schweiz online die Augen auf die Stadt. Foto: Urs Jaudas

Wo nochmals liegt Winterthur ZH? In der Zeitung mit den grossen Buchstaben (in Weiss-Rot) tut man immer wieder so, als könnten die Leserinnen und Leser die sechstgrösste Stadt der Schweiz auf der Karte noch nicht wirklich verorten. Der Aufstieg des FCW hat den Blick nun zwangsläufig auf diesen vermeintlich blinden Fleck gelenkt. Und zwar schweizweit, von Oberägeri ZG am Ägerisee bis nach Uerkheim AG an der Uerke.