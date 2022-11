Stadtparlament in Winterthur – Fast alle Parteien sagten Ja zum Wunderbuget Der Stadtrat rechnet fürs nächste Jahr mit höheren Steuereinnahmen. Das ermöglicht 118 Extrastellen bei unverändertem Steuerfuss. Am Montag debattierte das Parlament, ob das Budget realistisch oder doch eher optimistisch ist. Delia Bachmann Elisabetta Antonelli

Drei Sitzungen waren vorgesehen – eine einzige brauchte das Parlament, um am Budget für das Jahr 2023 zu feilen. Foto: Madeleine Schoder

Während die Schweizer Nati in Katar um den zweiten Sieg an der Weltmeisterschaft kämpfte, feilschte das Stadtparlament von Winterthur um das Budget fürs nächste Jahr. Noch vor dem Anpfiff des Spiels gegen Brasilien zeigte Urs Hofer (FDP) dem Stadtrat vier Gelbe Karten. Die erste gab es für die in seinen Augen zu wenig plausiblen Annahmen bei den Erträgen. Zwar räumte er ein, dass bisher eher konservativ budgetiert wurde: «Es dünkt uns aber mutig, in Anbetracht einer nie da gewesenen weltpolitischen Unsicherheit dem Optimismus zu verfallen.»