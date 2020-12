Corona in Winterthur – Fast die Hälfte der Kulturbetriebe sieht sich vom Konkurs bedroht Die Kulturszene schlittert immer tiefer in die Krise. Zu diesem Schluss kommt ein neuer Bericht der Stadt Winterthur. Bis sich die Branche erholen wird, dürfte es mehrere Jahre dauern. Jonas Keller , Helmut Dworschak

Bereits im Juni machte die Kulturbranche mit der «Night of Lights», hier beim Casinotheater, auf ihre prekäre Lage aufmerksam. Seitdem hat sich die Situation weiter verschlechtert. Foto: Enzo Lopardo

Für vier von zehn Winterthurer Kulturbetrieben ist das Risiko eines Konkurses aufgrund der Corona-Krise beträchtlich bis stark. Zusätzlich sehen sich knapp vier Prozent unmittelbar in ihrer Existenz bedroht. Zu diesem Schluss kommt ein diese Woche veröffentlichter Lagebericht der Stadtverwaltung. Das Dokument gibt den Stand Ende Oktober wieder. Aufs ganze Jahr 2020 wird damit gerechnet, dass in Winterthur rund 5000 kulturelle Veranstaltungen wegfallen werden.

Effekt über die Kulturbranche hinaus

Bereits im Mai verzeichneten die Kulturbetriebe einen Auftragsrückgang von knapp 15 Prozent. Dieser Wert dürfte sich inzwischen auf 30 Prozent verdoppelt haben, so der Bericht des Bereichs Kultur der Stadtverwaltung. Gerade seit den Sommermonaten sei die Zahl der aufgegebenen Projekte stark angestiegen. Die Krise in der Kultur hat auch Auswirkungen auf andere Branchen: Die weggefallenen Veranstaltungen schlagen zum Beispiel auch in der Hotellerie und der Gastronomie negativ zu Buche.