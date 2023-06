Fussball 2. Liga – Fast ein «Stängeli» für Veltheim gegen Phönix Der SC Veltheim schlägt Phönix Seen im letzten Stadtderby der Saison 9:0. Weil auch Dübendorf gewinnt, verpasst das Team von Trainer Richard Oswald die Aufstiegsspiele trotz des hohen Sieges. Urs Kindhauser

Jonas Duske (links), hier im Duell mit Philip Auer von Phönix, erzielte für Veltheim drei Tore innert zwölf Minuten. Foto: Madeleine Schoder

Spannung geht anders: Der SC Veltheim führt gegen Phönix Seen nach einer knappen halben Stunde bereits 4:0. Allerdings hätten die Veltemer in der letzten 2.-Liga-Runde nicht nur einen Sieg gebraucht, um noch Erster zu werden, sondern auch einen Punktverlust von Leader Dübendorf. Doch die Dübendorfer liegen gegen Zürich City ebenfalls schon früh 1:0 vorne und gewinnen 5:0. Also bleibt Veltheim nur Rang 2.