Altersheim in Seuzach – Fast wie im Hotel: So sieht der AZiG-Neubau aus Der Neubau des Alterszentrums im Geeren ist fast fertig. Schon Ende September können die ersten Bewohnenden einziehen. Sie können sich auf viel Komfort freuen. Fabienne Grimm

Im Juni 2019 erfolgte der Spatenstich der Bauarbeiten. Nun ist das «Haus Feld» des Alterszentrums im Geeren in Seuzach fast fertig gebaut. Foto: Roger Hofstetter

Im Neubau des Alterszentrums im Geeren (AZiG) in Seuzach sind Handwerker gerade dabei, die letzten Arbeiten abzuschliessen. Noch sind die Zimmer leer, doch schon in wenigen Wochen sollen hier die ersten Bewohnenden einziehen. Seit das Gerüst abgebaut worden sei, erhalte das Altersheim viele Anfragen von Menschen, die gern ins AZiG ziehen wollten, sagt der Geschäftsführer und Neftenbacher Gemeinderat Urs Müller, während er durch die Gänge führt. Der moderne Look des «Hauses Feld», wie der Neubau genannt wird, lockt offenbar Interessenten an.

Urs Müller, Geschäftsführer des AZiG und Gemeinderat in Neftenbach, ist zuversichtlich, dass die zusätzlichen Zimmer zeitnah belegt werden können. Foto: Roger Hofstetter

Noch müssen sich diese allerdings gedulden. Zuerst werden die Zimmer im Neubau intern genutzt: Während der Umbauphase des Altbaus «Haus Dorf» ziehen dessen Bewohnerinnen und Bewohner in den Neubau. «Wir werden in der letzten Septemberwoche jede Wohngruppe eins zu eins umquartieren», sagt Müller. Inklusive des jeweiligen Pflegepersonals. Das mache die Umbauphase für die Seniorinnen und Senioren im AZiG einfacher. Statt in ein Provisorium zu ziehen, können sie auf dem Gelände bleiben und müssen nur das Gebäude wechseln. «Es ändert sich mit dem Umbau sowieso schon genug, und Veränderungen sind gerade für ältere Personen schwer.» Deshalb sei es dem AZiG ein Anliegen gewesen, die sozialen Kontakte, wie Betreuungspersonen und Mitbewohner, möglichst beizubehalten.

Grosse Preisspanne

Im Innern erinnert das «Haus Feld» eher an ein Hotel als an ein Pflegeheim. Die Zimmer sind grossräumig, bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht in den Zimmern. Das Farbkonzept ist dezent, aber stimmig. Holzrahmen und Laminatböden in den Zimmern schaffen ein warmes Ambiente. Von steriler Spitalatmosphäre fehlt jede Spur.

Die Zimmer können entweder einzeln oder zu zweit belegt werden. Foto: Roger Hofstetter

Dass es sich hier um eine Einrichtung für Betagte handelt, merkt man erst auf den zweiten Blick: An sämtlichen Wänden in den Gängen sind Geländer angebracht. Auch in den Badezimmern sorgen Griffe und Halterungen dafür, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner immer irgendwo festhalten können. «Die Nasszellen sind so gestaltet, dass man sich darin möglichst einfach bewegen kann», erklärt Müller. Statt hinter Schranktüren, die nur im Weg wären, können Produkte in offenen Regalen verstaut werden. Der Spiegel reicht bis zum Waschbecken hinunter, damit sich auch jemand im Sitzen oder im Rollstuhl zurechtmachen kann.

Im Badezimmer sollen sich die Bewohnerinnen und Bewohner möglichst einfach zurechtfinden. Foto: Roger Hofstetter

Insgesamt verfügt das «Haus Feld» über 80 Zimmer – 20 auf jedem Stockwerk. Diese können entweder einzeln oder zu zweit belegt werden. «Im Schnitt werden in einer Wohngruppe circa 25 Bewohner leben», sagt Müller. Auf jedem Stockwerk gibt es einen grossen Aufenthaltsraum, wo auch das Essen serviert wird, sowie zwei kleinere Gemeinschaftsräume mit Loggien. Auf die Loggia – ein überdachter Balkon – könne man sogar mit dem Bett gebracht werden, erklärt Müller. Die Türen seien extra dafür konzipiert.

Von der Loggia aus sieht man bis ins Neftenbacher Gemeindegebiet. Foto: Roger Hofstetter

Anders als die Zimmer im «Haus Dorf» verfügen sämtliche Zimmer über eine eigene Nasszelle. Das zeigt sich auch im Preis: Die Hotellerietaxe beträgt im «Haus Feld» 125 Franken pro Tag pro Person für ein Zweierzimmer und bis zu 150 Franken für ein Einzelzimmer. Für ein Einzelzimmer mit Blick in Richtung Westen zahlt man 145 Franken, weil die Aussicht ins Grüne wegfällt. Zum Vergleich: Im Altbau kostet ein Zweierzimmer 105 Franken und ein Einzelzimmer 120 Franken.

Neu gibt es im «Haus Feld» eine Abteilung für Menschen, die schwerer an Demenz erkrankt sind. Diese befindet sich im Erdgeschoss. Sie könne entweder als geschlossene oder offene Abteilung geführt werden. «Das entscheidet sich, wenn wir wissen, wer in die Demenzabteilung einzieht», sagt Müller.

Umbau bis 2023

Nachdem die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem «Haus Dorf» im September in den Neubau gezügelt sind, beginnen im Oktober die Sanierungsarbeiten am Altbau. Sobald diese abgeschlossen sind, wird die dritte Liegenschaft des AZiG – «Haus Mitte» genannt – renoviert. Dort werden später die Tagesbetreuung, Therapie- und Aktivierungsräume, die Büros der Verwaltung, Aufenthalts- und Ausbildungsräume für das Personal untergebracht. Bis Ende 2023 sollte der Umbau des AZiG komplett abgeschlossen sein.

«Wir gehen davon aus, dass wir ab Sommer 2023 die Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner Schritt für Schritt anheben können», sagt Müller. Insgesamt kann das AZiG nach Abschluss der Arbeiten über 40 zusätzliche Bewohnerinnen und Bewohner beherbergen. «Wir sind zuversichtlich und glauben, dass wir die Zimmer innerhalb eines Jahres füllen können.» Gerade weil das Zimmerangebot so vielseitig sei, könne man viele verschiedene Bedürfnisse abdecken.

Neu gestaltet sind auch die Terrasse und der Garten. Foto: Roger Hofstetter

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

