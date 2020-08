Abo Elgg-Ettenhausen sensationell Schweizer Faustball-Meister

Am Final-4-Turnier in Neuhegi gewinnt der Qualifikations-Dritte Elgg-Ettenhausen völlig überraschend die Goldmedaille. In einem packenden Finalspiel schlägt er Oberentfelden 4:3. Bronze geht an Diepoldsau.