Kolumne Stadtverbesserer – «FC Himbi, olé, olééé …» Wie liesse sich das Kässeli des FC Winterthur aufbessern? Der Stadtverbesserer hat sich auf Sponsorensuche gemacht. Till Hirsekorn

Die FCW-Stars bedanken sich nach dem Sieg bei den kleinen Fans in der Sirupkurve. Foto: Madeleine Schoder

Der FC Winterthur ist erstklassig, und er zählt mit seinem 10-Millionen-Schmalspur-Budget zu den Underdogs. Wenn überhaupt, rollt er das Feld von hinten auf. Jeder Punkt zählt, und jeder Rappen tut es auch. Der Verein ist akut auf Sponsorensuche. Der Stadtverbesserer hätte ein paar Ideen.

Auf der Hand liegen die rot-weissen SBB. Auch sie ist «erstklassig zweitklassig». Warum nicht auch die (ebenfalls rot-weisse) Bäckereikette Kuhn, die fleissig expandiert, also Ambitionen hat. «Friede, Fussball, Eierkuchen?» – «Kaffee, Klatsch und FCW?» Ein Motto würde sich schon finden.

Weil die Zuschauer fleissig Trinksport betreiben, sind auch die Bierbrauer von Doppelleu in der engeren Wahl, trotz des FCW-Vertrags mit Haldengut. Man könnte es auf Understatement drehen «Einen Chopf(ab) kleiner als die anderen. Und trotzdem besser!» Auch die Kleinen in der Sirupkurve sollen ihren Beitrag leisten. Günstige Tickets erhält nur, wer dreimal pro Match auf Kommando mitgrölt: «FC Himbi, olé, olééé …» Oder: «Capri Sonne – GC in die Tonne!»



Pässlich angesichts des stolzen Caterings auf der Schützi wäre auch ein Pommes-frites-Hersteller. «Rot-weiss im Herzen – und auf ihren Pommes: Regiofrites!»



Vielleicht bekommen ja sogar die hyperlokalen Hotdog-Expertinnen von Frau Hund ein Plätzchen auf Pobacken-Höhe. «Auf gehts, Underdogs! Leinen los und Wadenbeissen!»



Schon so, alles eher abwegig. Naheliegendster Sponsor wäre der Namensvetter von www.fcw.ch : Spielwarenhändler Franz Carl Weber. Klassisch rot-weiss und ebenfalls mit grosser Kindskopf-Zielgruppe. «FCW – Spiel, Spass und Sieg.»

Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

Fehler gefunden?Jetzt melden.