Fussball 2. Liga – FC Seuzach erkämpft sich hochverdienten Punkt Es sah nach einer Niederlage aus für die Seuzacher gegen Co-Leader FC Schaffhausen 2. Doch in der Nachspielzeit fiel noch der Ausgleich zum 2:2. Urs Kindhauser , Enzo Lopardo (Foto)

Garstige Bedingungen, grosser Kampf: Der Seuzacher Gabriel Auer (Mitte) sucht den Abschluss. Foto: Enzo Lopardo

Viel garstiger kann man sich die Bedingungen für ein Fussballspiel fast nicht vorstellen, als sie am Samstag in Seuzach waren. Der Regen hörte nie auf und wurde von Windböen quer über den bereits etwas in die Jahre gekommenen Kunstrasen auf dem Sportplatz Rolli gepeitscht. Die Farbe der Unterlage – mehr schwarz als grün – passte gut. Trotzdem drängten sich recht viele Menschen am Spielfeldrand unter ihren Regenschirmen zusammen. Beide Teams konnten auf die Unterstützung ihrer Fankurve zählen, wobei diejenige aus Schaffhausen wohl im Minimum das drei Mal höhere Durchschnittsalter aufwies als die einheimischen Knirpse. Hauptsache, es herrschte gute Stimmung.