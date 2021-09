Aufgefallen: «Soizi! Soizi! Soizi!» – FC Seuzach holt mit Fansong den zweiten Platz Beim Grand Prix der Vereinslieder ist der FC Seuzach top. Mit «Laufed nie allei» ist er sogar knapp vor dem FC Winterthur. Rafael Rohner

Der Dorfclub Seuzach spielt mit seinem Fansong in der Topliga mit. Printscreen: Youtube

Auf dem Rasen läuft es dem FC Seuzach momentan nicht so gut. Am Samstag verlor der Club gegen Chur in der zweiten Liga interregional gleich mit 0:5. Vielleicht ein guter Moment, um kurz innezuhalten und sich auf Positives zu besinnen, Fanlieder zum Beispiel. Denn dort spielt der Dorfclub bei den Grossen mit und räumt als Amateurverein gleich richtig ab: Beim Grand Prix der Vereinslieder schafft es «Soizi» mit seiner Hymne «Laufed nie allei» auf Anhieb auf den zweiten Platz. Gleich vor den FC Winterthur, der sich mit «FCW» den dritten Platz ergatterte.

Übertrumpft wurden «Soizi» und der FCW nur vom FC St. Gallen, der mit dem Lied «S erscht Mol» von Manuel Stahlberger und Bit-Tuner den ersten Platz holte.

Veranstaltet wird der Grand Prix der Vereinslieder von den Teilzeitfans Wohlen aus dem Aargau, ihr Motto: «Es gibt Wichtigeres als Fussball!» Der Grand Prix ist angelehnt an den Eurovision Song Contest und kann gemäss Veranstalter «auf eine lange Tradition» zurückblicken, wie es scherzhaft heisst. Denn bereits 2020 habe der MillernTon-Blog aus dem Umfeld des Hamburger Clubs St. Pauli einen solchen Song Contest in Deutschland durchgeführt.

Alles ist möglich

Der Song des FC Seuzach ist eine Hommage an die Fussballhymne «You’ll Never Walk Alone», das Fussball-Urlied schlechthin. Produziert wurde das Lied vom lokalen Rapkollektiv Flashdigga für das 40-Jahr-Jubiläum des Clubs. «Alles ist möglich», heisst es im Refrain des Lieds. Und tatsächlich konnten nun diverse Profi-Vereine auf die hinteren Ränge verwiesen werden.

Die Fans des FC Winterthur haben im Vorfeld darüber abgestimmt, mit welchem Song sie vertreten sein wollen. Dabei machte die Punkband Team Sondermodelle mit dem Lied «FCW» klar das Rennen.

Die Gewinner wurden am 4. September an einem «Gala-Abend» auf einem Livestream auf Youtube gekürt, das Publikum konnte online abstimmen. Übertragen wurde die Veranstaltung auf Kanal K und Radio Stadtfilter.

