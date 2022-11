Zürcher Regionalcup – FC Seuzach kämpft sich in den Viertelfinal Nach dem SC Veltheim hat sich auch Seuzach für den Viertelfinal im Zürcher Regionalcup qualifiziert. Das Team von Gianluca Appassito schlug Dübendorf 2:1. Urs Kindhauser

Romeo Calabresi (rechts) erzielte das 1:1 für Seuzach. Foto: Urs Kindhauser

Es war sehr herbstlich und zeitweise waren die Nebelschwaden über dem Kunstrasen des Sportplatzes Rolli so dicht, dass man sich fragte, ob die Assistenten des Schiedsrichters überhaupt noch erkennen konnten, ob an der gegenüberliegenden Seitenlinie einer im Offside steht oder nicht. Einmal fragte auch der Schiedsrichter selber nach. Klar ersichtlich war aber: Der FC Seuzach fuhr gegen Dübendorf einen aufgrund der zweiten Halbzeit hoch verdienten 2:1-Sieg ein, der ihm den Einzug in den Viertelfinal des Zürcher Regionalcups einbrachte. Es war das zweite Mal innert fünf Tagen, dass sich die beiden Teams auf dem Rolli gegenüberstanden. In der Meisterschaft hatte sich Seuzach am letzten Samstag gar 5:1 durchgesetzt.