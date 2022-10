Fussball 2. Liga – FC Seuzach schlägt auch Rüti Mit einem 4:2-Sieg gegen Rüti hat das Team von Gianluca Appassito seinen Aufwärtstrend bestätigt. Es ist nun seit acht Spielen ungeschlagen. Urs Kindhauser , Roger Hofstetter (Foto)

Gabriel Auer (Nummer 11) erzielt das 1:0 für Seuzach. Foto: Roger Hofstetter

Wenn der FC Rüti spielt, dann ist eines garantiert: Tore am laufenden Band. Nur weiss man nie, auf welcher Seite sie fallen. Weil die Zürcher Oberländer in letzter Zeit immer mehr Treffer kassierten, sind sie trotz einem Start mit drei Siegen auf dem Rolli zum achten Mal in Folge ohne Vollerfolg geblieben. Genau umgekehrt ist die Kurve beim FC Seuzach verlaufen. Nach einem harzigen Saisonauftakt blieb das Team von Gianluca Appassito mit dem 4:2-Sieg gegen Rüti zum achten Mal hintereinander ungeschlagen, zwei Cupspiele eingerechnet. Es kann sich damit für den Rest der Vorrunde nach vorne orientieren.