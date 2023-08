FC Seuzach vor dem Saisonstart – Die Alten sollen es richten Für den Saisonstart sind bei Seuzach die wichtigsten Angreifer nach langen Pausen wieder fit. Das macht das Team von Gianluca Appassito in der 2. Liga vielleicht zur positiven Überraschung. Urs Kindhauser

Gabriel Auer fiel lange aus. Jetzt steht er dem FC Seuzach wieder zur Verfügung. Foto: Urs Kindhauser

Der eine kam schon am Ende der Vorrunde zurück ins Team. Nach einem Jahr Verletzungspause konnte Caner Türkmen dem FC Seuzach in der alten Saison aber nicht mehr viel helfen. Der andere ist für die neue Saison wieder bereit, nachdem er ein halbes Jahr wegen einer schweren Verletzung ausgefallen war. Gabriel Auer meldete sich als Doppeltorschütze beim 6:0-Sieg im Cup gegen 3.-Liga-Aufsteiger Stein am Rhein zurück. Damit kann der FC Seuzach wieder auf seine beiden besten Torschützen zählen. Ihre Absenz war ein wesentlicher Grund dafür, dass die Mannschaft von Trainer Gianluca Appassito die vielversprechende Vorrunde der letzten Saison nicht bestätigen konnte und im Frühling in der Tabelle noch auf Platz 7 zurückfiel.

Einige fehlen noch

Jetzt ist ein gewisser Optimismus spürbar, dass es in der neuen Saison besser herauskommen könnte. Denn es ist eine gewisse Konstanz im Kader da. Mit dem oft verletzten Alessio D’Angelo (zu Red Star) verliess nur ein Spieler den Club. Allerdings fehlen mit Torhüter Yannick Bünzli, Hami Aygün, Neuzugang Loris Kühne, den Verteidigern Noah Schmied und Roman Lienhard sowie Nouri Dekhili einige Spieler noch wegen Verletzungen. Silvan Leemann pausiert zudem wegen seines Studiums. Das macht eine Einschätzung schwierig.

Caner Türkmen (rechts) ist für jeden Gegner stets gefährlich. Foto: Urs Kindhauser

«Ich würde gerne sagen, dass wir vorne mitmischen wollen. Aber ich muss realistisch sein. Wir setzen auf eigene Junge», sagt Trainer Appassito. Es wurden mehrere A-Junioren ins Kader eingebaut. Zuzüge von anderen Clubs sind mit Danijel Jovanovic (Veltheim Junioren), Kühne (FCW U-18) und Nico Calo (Oberwinterthur) drei ebenfalls sehr junge Spieler. Immerhin Mitte zwanzig ist Marco Mendes (Rielasingen-Arlen 2). «In der Breite sind wir jetzt besser aufgestellt», ist sich Appassito sicher.

«Unsere Leistungsträger sind gefordert, damit wir die Jungen fördern können.» Gianluca Appassito, Trainer FC Seuzach

Wenn Seuzach weiter nach vorne kommen will, dann muss eine Voraussetzung gegeben sein: «Unsere Leistungsträger sind gefordert, damit wir die Jungen fördern können», ist Appassito überzeugt. «Darüber haben wir intern gesprochen.» Es kommt also auf die Alten an. Neben Türkmen und Auer hat Seuzach mit Swen Kradolfer, Fabian Schalcher und David Lötscher ja einige Spieler in seinen Reihen, die für den Landclub schon in der 1. Liga oder 2. Liga interregional Leistungsträger waren.

Saison später beginnen?

Wie viele andere Clubs hat Seuzach in den Sommerferien unter vielen Absenzen gelitten. Das Startspiel gegen Wiesendangen wurde deshalb auf Mitte September verschoben. Am Samstag beginnt die Saison für Seuzach mit einem anderen Derby, gegen Phönix (17 Uhr, Rolli). Überhaupt stellt Appassito die Frage in den Raum, ob die Saison im Sommer nicht später beginnen und dafür im November etwas länger dauern könnte. «Richtig Winter ist bei uns ja fast nicht mehr.»

Dennoch ist er zufrieden damit, wie die Mannschaft gearbeitet hat. Davon zeugen auch ordentliche Resultate gegen meist starke Testspielgegner. Der hohe Sieg im Cup ist allerdings auch dadurch zustande gekommen, dass der Gegner einen frühen Platzverweis kassierte. Erst gegen Phönix wird man sehen, wo Seuzach wirklich steht.



FC Seuzach Zuzüge: Danijel Jovanovic (Veltheim Junioren), Nico Calo (Oberwinterthur), Marco Mendes (1. FC Rielasingen-Arlen 2), Loris Kühne FCW U-18), Luca Mazzocco (A-Junioren), Fabian Ott (A-Junioren), David Knecht (A-Junioren), Leon Casanova (A-Junioren), Thomas Kobel (2. Mannschaft) Abgänge: Alessio D’Angelo (Red Star), Silvan Leemann (Pause) Testspiele: Thalwil (2. Inter) a 1:4, Effretikon (3.) a 7:0, Uzwil (2.) a 0:1, ZH City (2.) a 2:3, FCW U-21 (1.) h 2:4. Cup: Stein am Rhein (3.) a 6:0 2. Liga. Nächste Spiele. Samstag, 2. September. 17 Uhr: Seuzach - Phönix Seen, Wiesendangen - Glattbrugg. 18 Uhr: Töss - Gossau. Dienstag, 5. September, 20 Uhr: Diessenhofen - Seuzach. Mittwoch, 6. September, 20.30 Uhr: Veltheim - FC Schaffhausen 2.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

