Fussball 2. Liga – FC Töss betreibt riesigen Aufwand und siegt Die Tössemer gewinnen in Brüttisellen dank eines Tors in der 86. Minute 3:2 und hoffen nach wie vor, den Abstieg in die 3. Liga vermeiden zu können. Markus Wyss

Umut Yildiz erzielte kurz vor der Pause den kapitalen Anschlusstreffer für den FC Töss. Foto: Enzo Lopardo

Tiefes Durchatmen im Lager der Tössemer nach dem Schlusspfiff. Sie wussten, dass sie das Spiel bei Brüttisellen-Dietlikon, dem Tabellenletzten der Zweitliga-Gruppe 2, gewinnen musste, um in den letzten zwei Meisterschaftsrunden im Kampf um den Ligaerhalt intakte Chancen zu haben. Dann aber gerieten die Winterthurer beim Stadtzürcher Vorortsverein, der selber mit einem Sieg den Abstieg in die 3. Liga temporär hätte verschieben können, wegen Toren in der 25. und in der 35. Minute 0:2 in Rückstand.