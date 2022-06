Fussball 2. Liga – FC Töss gewinnt,

SC Veltheim patzt Obwohl die lokale Hilfe von Veltheim, das 1:2 gegen Bassersdorf verlor, ausblieb, kann die Equipe vom Reitplatz nach einem 4:2-Erfolg gegen Greifensee den Ligaerhalt aus eigener Kraft schaffen. Markus Wyss

Bassersdorfs Alino Barry lässt Veltheims Jean Marc Brütsch (links) und Nicolas Martin aussteigen. Foto: Roger Hofstetter

Die Freude im Lager der Tössemer nach dem Schlusspfiff überwog. «Wir haben den Ligaerhalt in der eigenen Hand, denn wenn wir in Uster gewinnen, bleiben wir sicher oben», sagte Sportchef Domenico La Pietra. In seiner Stimme schwang auch noch die Genugtuung mit, eben das mitabstiegsgefährdete Greifensee verdient 4:2 geschlagen zu haben. «Wir hatten den Gegner von der ersten Minute an im Griff», berichtete La Pietra vom wichtigen Match. Das Tor des FC Greifensee zum 4:2 fiel erst in der Nachspielzeit. Nach der Partie fand auf dem Sportplatz Reitplatz ein grosses Fest statt.