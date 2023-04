Fussball 3. Liga – FC Töss im Wechselbad der Gefühle Trotz eines 1:1 inGlattfelden, das seit Oktober 2022 ohne Sieg ist, bauen die Winterthurer ihre Tabellenführung in der Gruppe 4 aus. Markus Wyss

Der FC Töss jubelte in Glattfelden früh, konnte den 1:0-Vorsprung aber nicht erfolgreich verteidigen. Foto: Francisco Paco Carrascosa

Das Jahr 2022 war für den FC Töss unerfreulich. 2013 noch stolzer interregionaler Zweitligist, stieg der Club vom idyllischen Sportplatz Reitplatz in die 3. Liga ab. Viele Spieler verliessen den Verein. Fast gleichzeitig beschloss die Stadt Winterthur per sofort ein Fahrverbot auf der Reitplatzstrasse von der Tössbrücke bis zu den Fussballplätzen. Das bedeutete, dass der Anfahrtsweg der Tössemer Fussballer noch länger und noch beschwerlicher wurde. So wurde es schwieriger, gute Kicker auf den Reitplatz zu holen.