Fussball 2. Liga – FC Töss schwinden gegen Bassersdorf die Kräfte Gegen den FC Bassersdorf lag der Aufsteiger 1:0 vorne und hatte sogar Chancen zum 2:0. Trotzdem setzte es mit einem 1:2 die vierte Niederlage im ebensovielten Meisterschaftsspiel ab. Markus Wyss

Ahmet Murina (links) im Zweikampf mit Bassersdorfs Miljan Nisic. Madeleine Schoder

«Es tut weh, drei Spiele so zu verlieren», sagte nach dem Schlusspfiff Tim Huber. Der Mittelfeldakteur sprach die Niederlagen gegen Gossau (1:2), Volketswil (0:1) und die gerade eben auf dem Reitplatz gegen Bassersdorf erlittene an. Das 0:2 gegen Dübendorf dagegen gehe in Ordnung, weil die Glattaler schlicht besser gewesen seien.