Fussball 2. Liga – FC Töss wehrt sich

vergebens gegen Abstieg Die Tössemer hätten in Uster ein Unentschieden für den Klassenerhalt gebraucht. Bis zur 57. Minute stand es 1:1. Dann verwehrte der Schiri den Gästen einen Penalty und damit die Chance auf 2:3 heranzukommen. Am Ende verlor Töss 1:4. Markus Wyss

Alle Anstrengungen wurden nicht belohnt: Töss’ Ilirjan Dano (links) gegen Usters Patrick Schlatter. Foto. David Kündig

Mit drei Siegen in den letzten vier Meisterschaftsspielen haben sich Tössemer die Chance erarbeitet, als Aufsteiger mit einem Unentschieden in Uster den Ligaerhalt in der 2. Liga zu schaffen. Dass aber Uster als Tabellenführer mit nur einem Punkt Vorsprung auf Verfolger FC Schaffhausen 2 unter enormem Siegdruck stand, erschwerte die Aufgabe für das Winterthurer Team von Trainer Abramo D Aversa.