In letzter Minute 0:1 verloren – FC Töss zahlt Lehrgeld Der FC Töss steht nach zwei Spielen in der neuen 2.-Liga-Saison ohne Punkte da. Auf dem Reitplatz ging das Duell der Aufsteiger gegen Volketswil durch ein Gegentor in der 90. Minute 0:1 verloren. Urs Kindhauser

Murat Yildiz (rechts) brachte Konsequenz ins Spiel von Töss. Aber nicht genug für ein Tor. Foto: Enzo Lopardo

Ein Duell zweier Neulinge in der 2. Liga, die beide ihren ersten Match der Saison verloren hatten: Das war die Affiche für die Partie zwischen Töss und Volketswil auf dem Reitplatz. Da wären mit einem Punkt wohl beide zufrieden gewesen, zumal sich ein 0:0 immer mehr abzeichnete: Töss wollte zwar mehr als das und hatte mehr Ballbesitz, aber es tat sich in der Schlussphase schwer, aus der spielerischen Überlegenheit Chancen zu kreieren. Und Volketswil hoffte je länger, desto mehr auf den «Lucky Punch», den Konter, der die Entscheidung zu seinen Gunsten bringen würde. Doch der kam nicht, weil Töss diese Gegenstösse meist abblocken konnte, bevor sie richtig gefährlich wurden. Bis zur 90. Minute. Da lief der eingewechselte Florin Perez der Tössemer Abwehr davon und erzielte das 1:0 für Volketswil. Perez mag aus stark offsideverdächtiger Position gestartet sein. Aber solche Risiken sollte man in der Schlussphase natürlich nicht mehr eingehen.