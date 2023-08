FC Wiesendangen – Trainer Schwery will offensiven Fussball sehen Der FC Wiesendangen hat in der neuen Saison zwei Ziele: nicht absteigen und schönen Fussball spielen. Urs Kindhauser

Dank Spielern wie Xeno Fresneda (links) verfügt der FC Wiesendangen über das Potenzial, kreativen Fussball zu spielen. Foto: Enzo Lopardo

Für den FC Wiesendangen erfolgt der Startschuss in die Saison mit Verspätung, und das völlig unverschuldet. Zum ersten Cupmatch kam es nicht, weil Gegner Neunkirch keine Mannschaft zusammenbrachte und Wiesendangen deshalb forfait gewann. Und das Derby zum 2.-Liga-Auftakt wurde auf Ersuchen des FC Seuzach auf den 13. September verschoben. «Wir wären bereit gewesen», erklärt Wiesendangens Cheftrainer Yannick Schwery. «Doch wir haben aus Goodwill zugestimmt.»

Also beginnt die Saison für den Landclub erst am Samstag mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Glattbrugg (17.00). Schwery ist im letzten Winter nach Wiesendangen gekommen, als Nachfolger von Mike Koller, der in die 1. Liga zu Linth 04 wechselte. «Jetzt beginnt es für mich erst richtig», sagt Schwery deshalb. Denn die Rückrunde der letzten Saison war für ihn ein ziemlicher Kampf. «Zwar hatten wir immer etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen, waren aber nie ganz sicher.»

Problem Trainingspräsenz

Zu schaffen machte dem ehemaligen Profi die Trainingspräsenz. «Wir waren zu wenig Leute, um taktisch trainieren zu können», erklärt Schwery. Es gab gute Gründe für die Absenzen: Verletzungen, Militärdienst oder Weiterbildungen. Schwery ist das bewusst und er beklagt sich auch nicht. «Im Amateurfussball ist das nun mal so. Es ist ja gut, wenn sich junge Leute weiterbilden.»

Hinzu kam: Die zweite Mannschaft kämpfte bis zum Schluss um den Ligaerhalt in der 3. Liga. Sie landete auf dem zweitletzten Platz, stieg aber nicht ab, weil sie die beste Punktzahl aller Zürcher Zweitletzten aufwies. Dennoch konnte das «Zwei» nicht einfach Spieler nach oben geben, um die Lücken zu stopfen.

«Es ist egal, ob man Zweiter oder Zehnter wird. Denn aufsteigen werden wir kaum, und in Abstiegsgefahr wollen wir auch diesmal nicht geraten.» Yannick Schwery, Trainer FC Wiesendangen

Das wird jetzt anders. Das Kader der 2.-Liga-Mannschaft wurde verbreitert, vor allem mit Spielern aus dem eigenen Verein. Von auswärts kamen Samel Murati (Phönix), Gilles Wälchli (SV Schaffhausen) und Simon Gillioz (Seuzach), alles Spieler, die nach mehr oder weniger langen Pausen den Wiedereinstieg versuchen. «Wir geben ihnen die Chance dazu», erklärt Schwery. Grundsätzlich aber gilt weiterhin: Wiesendangen setzt auf eigene Kräfte. Dafür wurde auch der Unterbau gestärkt, also die zweite Mannschaft und die A-Junioren. «Die Kader sind jetzt gross genug», sagt Schwery.

Potenzial ist vorhanden

Weil es keine Abgänge gab, sind die Voraussetzungen jetzt wesentlich besser, den Fussball einzuüben, den Schwery gerne sehen möchte: «Ich möchte offensiv spielen lassen, mit mehr Ballbesitz. Das Potenzial dafür haben wir.» Gelingen soll das, ohne die Qualitäten einzubüssen, die Wiesendangen traditionell auszeichnen: die Arbeit gegen den Ball und die Zweikampfstärke.

Wohin das führt, ist offen. Über ein Rangziel möchte sich Schwery vor der zehnten Saison des FC Wiesendangen in Serie in der 2. Liga nicht auslassen. Er ist überzeugt: «Es ist egal, ob man Zweiter oder Zehnter wird. Denn aufsteigen werden wir kaum, und in Abstiegsgefahr wollen wir auch diesmal nicht geraten.»

FC Wiesendangen Zuzüge: Simon Huss (19, Wiesendangen 2, Abwehr), Silvan Kälin (26, Wiesendangen 2, Abwehr), Roman Meier (25, Wiesendangen 2, Goalie), Gilles Wälchli (SV Schaffhausen 2, längere Pause, Mittelfeld, 26), Samel Murati (33, Sturm, Phönix Seen), Simon Gillioz (Seuzach, 25, Abwehr), John Leu (26, Mittelfeld, Veltheim 2), Yannic Truniger (Junioren) Abgänge: - Testspiele: Oerlikon/Polizei (2.) a 1:3, Bütschwil (2.) h 3:3, Regensdorf (2.) a 2:2, Bronschhofen (2.) 4:1. – Cup: Neunkirch (4.) a 3:0 forfait 2. Liga. Nächste Spiele. Samstag, 2. September. 17.00: Seuzach - Phönix Seen, Wiesendangen - Glattbrugg. 18.00: Töss - Gossau. Dienstag, 5. September, 20.00: Diessenhofen - Seuzach. Mittwoch, 6. September, 20.30: Veltheim - FC Schaffhausen 2.

